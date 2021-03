Aunque los Mariachis de Guadalajara ya tengan manager designado, algunos refuerzos y estén casi listos para debutar en la Liga Mexicana de Béisbol, hasta el momento, siguen sin amarrar el estadio Panamericano donde supuestamente jugarían, dijo a notisistema el director del CODE Jalisco, Fernando Ortega.

“Lo único que te puedo decir es que el proyecto tal cual no se encuentra plenamente definido, que juridicamente se está analizando la situación, creo que en el arranque no se pudo concretar como hubiésemos querido y eso ha dejado pues vacíos en esta situación que hoy no nos permiten tener la certeza de lo que ellos dicen”.

Los Mariachis de Guadalajara traen el apoyo de la presidencia pero practiacmente se olvidaron de la autoridades estatales y por ese pequeño detalle, el proyecto aún no ha podido ser presentado de manera formal.

(Por Manuel Trujillo Soriano)