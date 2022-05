Rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador las críticas por el anuncio de la contratación de médicos cubanos para suplir la carencia de personal mexicano.

“¿Cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos. Y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas”.

Insistió en que la oposición proviene del pensamiento conservador, explicó que aún no sabe cuándo comenzarán a llegar y que él no puede meterse en la forma en que el gobierno cubano pagará a sus médicos, aunque seguramente les hará un descuento. (Por Arturo García Caudillo)