Con remate de cabeza del central Jesús Alejandro Gómez en tiro de esquina, a siete minutos del final, el Atlas logró derrotar al Mazatlan futbol club anoche en el estadio de las Chivas en duelo de la jornada dos de la Copa por México y el entrenador de los zorros, Rafael Puente del Rio, dijo que el triunfo le sirve para seguir trabajando con calma sobre los planes que tiene para su equipo.

“Nosotros seguimos trabajando y generado esa competencia interna que siempre será fundamental y también estamos considerando el tema de aumentar el volumen de minutos nosotros desde que supimos de nuestra participación en este torneo de inmediato planificamos en una línea ascendente los minutos que les íbamos a otorgar a los distintos jugadores y nos estamos manteniendo sobre esa línea pero generan la competencia que necesita existir para posteriormente ya que venga el arranque del torneo elegir al mejor once”.

Y sobre el hecho de que su equipo no ha podido marcar gol en dos encuentros, el entrenado del Mazatlán, Francisco Palencia dijo no estar preocupado.

“No me preocupa que no haya caído el gol lo importante es que estamos construyendo y que estamos teniendo un equipo que esta provocando muchas jugadas de gol y hay que buscar el arco insaciablemente hasta que podamos marcar y yo creo que una vez que marquemos el primero van a caer muchísimos porque lo tienen muy claro mis jugadores”.

Con la victoria, el Atlas llegó a tres puntos, mientras que el Mazatlán se quedó con una unidad.

Por otra parte, Pumas y América estuvieron lejos de brindar un buen juego al empatar a cero goles anoche en el estadio México 68 de CU. (Por Manuel Trujillo Soriano / Foto: Cuartoscuro)