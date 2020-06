La revisión de resultados de los aspirantes a tres de cinco vacantes en el Consejo de la Judicatura, donde se maneja el presupuesto, nómina y turnos del Poder Judicial, enfrentó a diputados de la comisión de Seguridad y Justicia.

Su presidente, Enrique Velázquez, negó que haya tres calificaciones diferentes, aunque todavía ayer las universidades hicieron ajustes.

Estimó que los resultados son a prueba de balas y ve inviable aprobar a todos los interesados.

“Pues es una pachanga no? Mejor no hagamos nada, si de todos modos todos van a pasar para que hicimos esto? Sabes cuántos días me la pase, cuántas horas estuvimos aquí, no, se me hace una ofensa al trabajo que se ha venido haciendo para elegir a los mejores, si ya tienen algunos sus candidatos y no pasaron pues busquen otros y que se pongan a estudiar”.

Para pasar necesitaban 80 de 100, pero cuatro de las cien preguntas no se tomaron en cuenta porque estaban mal y otras once tenían más de una respuesta correcta. (Por Mireya Blanco)