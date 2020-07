Los jaliscienses opinan diferente al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la Línea 3 del Tren Ligero, porque no la ven terminada y no la han utilizado, señala el titular de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Oreindaín, luego de que el mandatario reiteró que el proyecto está listo.

“Yo creo que un proyecto público, de infraestructura, se debe declarar concluido una vez que sirve a su propósito, me parece que los jaliscienses podremos opinar igual que el Señor Presidente una vez que el tren esté funcionando con seguridad y me parece que en esta obra en particular también necesitamos una impecable rendición de cuentas”.

El proyecto de la Línea Tres inició en el 2014 y la primera fecha de conclusión anunciada fue en el 2016.

La actual administración federal anunció que en mayo pasado la terminaría y eso no sucedió. (Por Claudia Manuela Pérez)