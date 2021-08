Dos empates a un gol de vivieron este viernes en la continuación de la fecha 4 de la Liga MX.

Por un lado en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla empató a un gol con los Tigres. Fernando Aristeguieta, de penal abrió el marcador por la Franja, pero después empató Nicolás López. Además los del Norte acabaron con 10 por la expulsión de Luis Rodríguez, al minuto 83.

Para Miguel Herrera técnico felino, el resultado no es el que esperaba,

“El resultado no es malo, no puedo decir eso, pero no es lo que pretende este equipo venir a sumar un punto, veníamos con la idea de sacar 3 puntos”.

Mientras tanto en Ciudad Juárez, Bravos y Xolos terminaron 1-1. Lucas Rodríguez anotó primero por Tijuana, y empató Gabriel Fernández. Yonatthan Rak fue expulsado por Xolos al 63 de acción.

Para hoy: Pumas Vs Querétaro, León-Mazatlán, Cruz Azul-Toluca y Monterrey Vs Pachuca. (Por Martín Navarro Vásquez)