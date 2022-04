Tigres goleó al Toluca 3-0 en el Volcán, para seguir en la cima y por diferencia de goles amaneció como líder del Torneo.

Juan Pablo Vigón, Sebastián Córdova y André-Pierre Gignac, para el triunfo de los Felinos que llegó a 32 puntos en lo más alto de la clasificación.

El técnico Miguel Herrera comentó que: “No hemos ganado nada, eso es lo que tenemos en la cabeza, no hemos ganado nada y estamos conscientes de que hemos logrado el objetivo, calificar sí o sí. Pero no hemos ganado nada, eso me deja tranquilo”.

En Torreón, un gol de último minuto salvó al Santos Laguna de la derrota, para empatara 1-1 con Gallos Blancos.

Autogol de Félix Torres parecía le daba los tres puntos al Querétaro, pero al 95, apareció el novato Jordan Carillo Rodríguez, para marcar el gol del empate. Este domingo solo se jugará un partido en el cierre de la fecha 14 de la Liga MX: Pumas estará recibiendo a Monterrey en CU al mediodía. (Por Martín Navarro Vásquez)