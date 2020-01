Desconcierta a adultos mayores el que los transvales que actualmente adquieren en diversos módulos ahora venzan cada mes en lugar de cada seis meses, como anteriormente ocurría.

Esto es que ahora se tienen que terminar los nuevos boletos antes del 31 de enero, pues de lo contrario en febrero ya no serán aceptados.

“Pues que no es justo que sólo tengan un mes de vigencia, porque en realidad si no los necesito de todos modos tengo que comprarlos para cuando en realidad los necesite… ¿Esto que compró cuando vence?… El 31 de enero… ¿Ya no los puede usar el primero de febrero?… No ya no los puedo utilizar, entonces ¿qué voy hacer con ellos?… ¿Usted cómo la vé?… Pues muy mal, porque la verdad este aparte de que tenemos que estar viniendo bien seguido a comprar, pues se nos vence muy rápido la vigencia”.

Muchos de estos adultos mayores tendrán que terminarse sus boletos en 20 días. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)