Hace ya seis semanas que 29 postes del sistema de video vigilancia C5 fueron vandalizados hasta quedar prácticamente inutilizables.

A pesar del tiempo transcurrido todavía no han sido reparados en su totalidad, según se pudo constatar en una visita a algunos de ellos.

Por ejemplo el poste ubicado en Aquiles Serdán y Esteban Alatorre aún luce las huellas del fuego, mientras que el botón de pánico está aún derretido y es imposible presionarlo.

Un vecino de la zona indicó que hace apenas dos o tres semanas elementos de la Fiscalía acudieron para investigar, y aunque este hombre tiene cámaras de vigilancia en su casa, por el tiempo transcurrido ya no fue posible revisar las imágenes.

El mismo vecino señaló que en al menos cuatro ocasiones personal del C5 ha visitado ese poste de Esteban Alatorre y Aquiles Serdán, sin embargo es un misterio si las cámaras funcionan o no otra vez. (Por José Luis Escamilla)