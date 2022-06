La presentación del cantante, Louis Tomlinson, desató la euforia de casi 10 mil personas que hicieron el lleno total en el Auditorio Telmex la noche de este domingo.

En punto de las 9:00 de la noche el ex One Direction fue recibido con gritos ensordecedores, porras y aplausos a lo que él correspondió con una coqueta sonrisa y señales de aprobación para comenzar a cantar algunos de sus éxitos como cómo “We Made It”, “Fearless”, “Beautifull War” y “Kill My Mind”, pero también aprovechó para recordar sus inicios con la boyband.

Con tres pantallas gigantes, luces robóticas, acompañado por cinco músicos y sin mucho contacto físico con sus fans, pero agradecido con ellas por el éxito en sus presentaciones y luego de una hora y 20 minutos de concierto, Louis Tomlinson se despidió de los tapatíos para continuar con su gira y esta noche se presentará en la Ciudad de México. (Por Katia Plascencia Muciño / Foto: @Louis_Tomlinson)