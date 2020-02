El canciller, Marcelo Ebrard, informó que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, detenido en España, no solicitó asistencia consular de México.

Por otro lado, el funcionario afirmó que la solicitud de extradición la integra la Fiscalía General de la República y confió en que el documento esté a tiempo.

Aseguró que se cumplirán los plazos establecidos para que se haga la solicitud para traer al ex funcionario, acusado por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. (Foto: Cuartoscuro.com)