La detención de los estudiantes de la UdeG no será impedimento para que siga la lucha de vecinos de Huentitán contra el desarrollo inmobiliario de Iconia.

Arturo Mendoza de Únete Huentitán señala que en tribunales federales están ganando los juicios de amparo tramitados, por ejemplo, uno donde se reconoce como ilegal el desalojo del campamento que instalaron en agosto de 2021 y otro que obliga a suspender las obras, pero igual que en otras ocasiones, denuncian que no se acatan las resoluciones. Mendoza señala que no se trata de un problema entre particulares como se han deslindado las autoridades.

“El gobernador está diciendo que es un pleito entre particulares, eso es falso. El terreno como cualquier bien si no lo pagas, no es tuyo, o sea no es de tu propiedad”.

Explica que en 2008, cuando se trató de entregar a Grupo Mecano el terreno, se impusieron 32 contraprestaciones que no se cumplieron. En 2016, afirman le bajaron a 16 las contraprestaciones a Operadora Hotelera Salamanca, que tampoco se cumplieron ni en tiempo ni en forma, por lo que aseguran el predio no es propiedad de los particulares. (Por Héctor Escamilla Ramírez)