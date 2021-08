La actriz Lucía Méndez utilizó sus redes sociales para aclarar que no aceptará papeles que no sean importantes o la lleven como protagonista:

“No sé por qué a las actrices de mi generación de pronto nos han tenido como un poco olvidadas o no sé qué pasa, pero de alguna forma creo que yo no puedo hacer cualquier cosa, en una novela que pueda ser yo protagónica joven y un protagónico maduro, ahí estaré yo, o en una serie que realmente tenga yo un protagónico maduro junto con una protagónica joven, obviamente lo aceparé y si me gusta el papel, estaré muy, muy contenta de hacerlo”.

Actualmente, Lucía Méndez participa en los conciertos que realiza el concepto “Divas” junto a Manoella Torres, Rocío Banquells y Dulce, por algunas ciudades de Estados Unidos. (Por Katia Plascencia Muciño)