Luego de dos meses de retraso, la exhibición “Van Gogh: The inmersive experience” está lista y abrirá sus puertas a partir de este domingo 15 de mayo. El aplazamiento para su inauguración fue debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, así lo mencionó en entrevista Juan Luis Nuñez, integrante del comité organizador de la exposición:

“Cuándo nosotros llegamos a Guadalajara a principios de marzo es cuando se suscita la guerra con Ucrania y eso hace que todo Europa esté en modo guerra, todos los materiales nuestros vienen de Bélgica, entonces para entradas y salidas los tiempos fueron exageradamente largos, muchas trabas, eso fue lo que realmente nos hizo que no estuviera”.

“Van Gogh: The inmersive experience” está ubicada en el centro comercial Plaza Patria y se conforma de muros de más de 10 m de altura, así como proyecciones de 360 grados que recrean los paisajes que el pintor realizó. El costo de los boletos es de 350 pesos general y 450 pesos VIP y estará disponible del 15 de mayo al 15 de septiembre. (Por Katia Plascencia Muciño)