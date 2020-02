El torero hidrocálido Luis David Adame fue el triunfador en la Plaza Nuevo Progreso. Cortó la única oreja, luego de ser revolcado, ir a la enfermería y salir para matar y ser reconocido con ese apéndice.

Octavio García El Payo, silencio y aplausos en su lote y Sergio Flores, mostró buen toreo salida al tercio en los dos toros. Flores por cierto provocó malestar en el ruedo de la plaza, luego de que integró en su cuadrilla al picador Luis Miguel González quien estaba vetado, lo que provocó que no salieran al partir plaza los demás subalternos. Incluso Flores la hizo de puntillero en sus dos toros, algo atípico y un tanto a disgusto y comentó.

“El que no se obedezca una orden de un juez, llámese en los toros, en la vida, en la política, creo que te habla de una sociedad, retrógrada. ¿Esto opaca tu actuación de hoy? No al contrario, salí con todos los gatos adentro de la barriga como se dice el argot taurino. Creo que por eso se notó tanto una disposición de un torero con un par de toros que uno me dejó disfrutar y el otro me dejó demostrar toda la sapiencia que tiene Sergio Flores”.

Fue hasta el tercer astado cuando ya aparecieron en el ruedo de la plaza, los demás subalternos”. (Por Martín Navarro, Foto: archivo)