El director del consejo de administración de la cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez, informó que el Getafe de España está muy interesado en el mediocampista de la “Maquina” Luis Romo, quien actualmente es refuerzo de la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Romo tiene contrato por dos años más, pero hay una oferta del Getafe, por él. Es un elemento importante para el profesor Juan Reynoso, para el plantel, pero no podemos impedir su deseo de emigrar y veremos que sucede” declaró el directivo celeste.

Por otro lado, el mediocampista canterano de los Pumas, Carlos Gutiérrez, sufrió fractura del peroné izquierdo durante el entrenamiento de este martes por lo que deberá ser operado y no solo se perderá el arranque del torneo, si no que, según el diagnostico de los médicos estará fuera de las canchas de 8 a 12 semanas.

Los Pumas debutan en el Torneo de Apertura de la liga MX ante el Atlas el próximo domingo a las 12 hrs. en CU.

(Por Manuel Trujillo Soriano)