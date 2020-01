Luego de correr en un equipo ciclista de los Estados Unidos, el pedalista jalisciense Luis Ricardo Villalobos, dice que sí a notado mucha diferencia en los eventos de México y de los Estados Unidos, pues dice que en Jalisco y en el país, viene a menos la calidad en la actividad de ruta.

“La diferencia es bastante porque en México no hay la misma organización ni siquiera. Aquí (se ven eventos) que los Panamericanos de Montaña, de Ruta y con eso se quieren parar el cuello de estamos trabajando en México y aquí no hay más que domingueras, carreras que no marcan un nivel no hay diferencia en circuitos, ya no hay rutas como antes de 10 ó 15 días”.

Este año Villalobos correrá el Giro Ciclista de Italia y la Vuelta a España y debido al calendario que tiene con su equipo, no podrá estar en el selectivo a Tokio.

“Yo quisiera competir en Juegos Olímpicos, pero en todos los países se da una plaza y se tiene que pelear en copas o selectivos, o se la juegan en campeonato nacional y la verdad mi equipo no está para jugársela así o disputar copas y esperando estar en un selectivo para puntear en juegos olímpicos”. (Por Martín Navarro Vásquez)