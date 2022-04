Jalisco no escapa a los problemas de inseguridad que vive el resto de las carreteras del país.

El presidente de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas en el Estado, Eduardo Maldonado, indica que, por ejemplo, el Macrolibramiento es un punto de alto riesgo, por la cantidad de asaltos y extorsiones.

“En cierta forma ahí se han suscitado la mayoría de asaltos al transporte de carga. En el Macrolibramiento han estado apedreando los camiones, o sea, van varios choferes que golpean porque no les avientan piedritas, les avientan piedras de 20-30 kilos. Se los avientas de los puentes peatonales”.

Son también víctimas de asaltos en las carreteras de Los Altos, como Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos.

Para reducir los riesgos intentan no viajar de noche, en ciertos tramos manejar en grupo y llamar al 911 ante cualquier cosa extraña en la carretera. (Por Gricelda Torres Zambrano)