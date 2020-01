Hace 10 años que la señora Ana Enamorado busca a su hijo Óscar Antonio, quien en estos momentos tendría 29 años de edad.

Hace una década que Oscar dejó su natal Honduras para buscar oportunidades en Estados Unidos, pero antes hizo escala en los municipios jaliscienses de San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta, que fue la ultima ubicación que le conoció.

Desde entonces la señora Ana no ha sabido nada de su hijo y ha pasado una década peleando con toda clase de autoridades omisas.

“Pero lo más duro es enfrentarme a las autoridades tan omisas, tan negligentes que no hacen nada, que no hacen su trabajo como debería de ser”.

Para que las autoridades no olviden a su hijo colocó una placa en una jardinera del edificio de la Fiscalía estatal en la Calzada Independencia y la calle Hospital.

Advirtió que si la placa es removida, su hijo habrá sido desaparecido otra vez. (Por José Luis Escamilla)