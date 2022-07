La señora Mónica, madre de la menor agredida en un albergue de la zona de Santa Paula en Tonalá, se dice preocupada por señalamientos de personal de la Fiscalía, donde buscarían incriminarla por la agresión que sufrió su hija.

La niña permanece delicada en el Centro Médico de Occidente por las lesiones que le provocaron sus cuidadores, quienes la rociaron con alcohol y le propinaron una descarga eléctrica.

Señalan que la Fiscalía ya no la ha contactado para nada.

“Me están investigando, que este, de hecho me pidieron el numero de seguro de mi hija para pedir su expediente en el Seguro”.

Señala que no han habido más avances para localizar a los responsables del albergue, a pesar que los agentes fueron informados de todos los datos para su localización, no sólo en esta finca, sino otros inmuebles.

Al parecer a la madre de la menor, la tratarían de involucrar por haber accedido a llevar a su hija a este inmueble, pues a ella se lo habían recomendado por la falta de recursos para atenderla en otra clínica. (Por Héctor Escamilla Ramírez)