La señora Marisol Tapia, madre del menor Brandon Giovanni, fallecido en la tragedia de la Línea 12 del Metro, presentó una denuncia de hechos ante la Contraloría General de la Ciudad de México, en la que denuncia al canciller Marcelo Ebrard y a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por incumplir con sus responsabilidades y exige la destitución de la directora del Sistema de Transporte Colectivo, Florencia Serranía.

“Aquí se está pidiendo la suspensión de la directora del Metro para no entorpecer ningún proceso que vamos a llevar a cabo, más sin embargo, sabemos que hasta el día de hoy el gobierno se ha encargado de borrar evidencias, de borrar videos y de borrar toda prueba que nos haga falta para todo este proceso. Más sin embargo se va a llegar hasta las últimas consecuencias y este es el principio de todo. Esto no va a quedar impune, la muerte de mi hijo no va a quedar impune”.

Aseguró que ha habido intimidación por parte denlas autoridades capitalinas y adelantó que interpondrá también una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables de la muerte de su hijo. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)