La Secretaría de Educación Jalisco determinó que como preparación al paro de labores que realizarán mujeres el próximo 9 de marzo, todos aquellos grupos encabezados por maestras suspenderán actividades, pero sí deberá haber clases en grupos dirigidos por maestros.

El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, señaló que 65 por ciento de la plantilla docente en Jalisco son mujeres y por ello cada institución debe ajustar sus actividades para esa jornada.

En el caso de secundarias donde no hay un docente fijo, señaló que los directivos deberán definir sus actividades.

“En esos casos los directores de la secundaria en función de la cantidad de maestras que manifiesten que no can acudir ese día tomarán determinaciones, lo que se prevee con el 35 por ciento en promedio de los profesores varones, pues continuarán actividades”.

Destacó al dependencia que se está pidiendo a cada escuela informe su organización para ese día.

En torno a la asistencia de niñas a los planteles, Flores Miramontes, explicó que dependerá de cada padre de familia si las deciden llevar o no. (Por Héctor Escamilla Ramírez)