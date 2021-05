Ante los reportes que la vacuna Cansino ha sido particularmente agresiva en sus efectos secundarios con el personal educativo inoculado esta semana, la Secretaría de Salud señala que de momento no se han recibido reportes de docentes en centros de salud con síntomas graves después de ser inyectados.

El director de la Región Sanitaria número 13, Juan Ramón Torres Márquez, expresó que desde que inició la vacunación en Jalisco, las reacciones adversas sólo se han presentado en 20 personas:

“A dónde tienen que acudir, no nomás con Cansino, con todas las vacunas, primero a cualquier unidad de salud ¿no?, empezamos el miércoles de la semana pasada, soy responsable de 24 unidades de salud, no hemos tenido hasta ahorita ningún situación, de Guadalajara no me han avisado que tengamos alguna que un maestro se haya puesto mal”.

Entre los malestares reportados por algunos maestros a quienes aplicaron la vacuna Cansino está temperatura, dolor de cabeza, dolor muscular, nauseas, entre otros. (Por Héctor Escamilla Ramírez)