Los maestros de los futuros profesores en las escuelas Normales están desprotegidos, no existe una política pública que los capacite y proteja, además de que no hay homogeneidad en los planes de estudio de estas instituciones, que son la base de los futuros formadores de los niños y jóvenes en México.

Así lo indica la investigadora de la Organización Mexicanos Primero, Martha Pereira Moncayo, tras analizar la situación de las once Escuelas Normales PÚblicas que hay en Jalisco.

“Las Normales no son homogéneas, no se puede hablar de una escuela normal, no se puede hablar de un perfil idóneo, formador de formadores, pero si es necesario definirlo y lo que estamos proponiendo es que se haga, a partir de un consenso a partir de las partes interesadas, es decir estudiantes, formadores, directivos y autoridades y que esto parte de un marco común”.

En Jalisco hay casi tres mil 500 estudiantes normalistas y 467 formadores de éstos. (Por Claudia Manuela Pérez)