El presidente de la FEU de la UdeG, Javier Armenta, califica como desafortunado que el Gobierno Federal no hubiera convocado a todos los estados a trabajar en un plan nacional para el regreso presencial a clases.

“Es desafortunado que el Gobierno Federal no haya convocado a una mesa a todos los estados para hacer un Plan Nacional para el regreso a clases. Cómo iban a gestionar esta situación, tener toda una estrategia y el día de hoy no existe! Me parece como dicen en el rancho, quien no da resultados da explicaciones o busca culpables”.

A unas semanas del regreso presencial a las aulas, maestros y padres de familia desconocen cuál será la estrategia para garantizar un retorno seguro a las escuelas, como tampoco cómo será el manejo en cuanto se den los primeros contagios. Además de los protocolos, las aulas deben estar ventiladas. (Por Gricelda Torres Zambrano)