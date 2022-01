Esta noche continúa a puerta cerrada la sesión del pleno en el Congreso de Jalisco dónde los diputados integrados como jurado analizan el desafuero del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de abuso sexual.

El juzgador se juega su última carta en este proceso al solicitar que 20 diputados se recusaran y abandonaran el ejercicio de jurado bajo diferentes argumentos. El objetivo es que al no alcanzarse el quorum requerido, no proceda el desafuero. Programada a las 15:30 horas la sesión inició dos horas tarde y se programa que pueda terminar cerca de la medianoche.

Afuera del legislativo se llevó a cabo una manifestación de grupos feministas demandando castigo al magistrado y exigiendo que no se escude en el fuero para evitar se procesado por la justicia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)