Mal día tuvo el Atlas en León al caer por 2-1 ante los Panzas verdes en el cierre de la fecha 7 del Torneo. Renato Ibarra abrió el marcador para estrenarse con los rojinegros pero antes de que terminara el primer tiempo el León le dio la vuelta al marcador con tantos de Emmanuel Gigliotti y Fernando Navarro para quedarse con los tres puntos.

El entrenador de los Zorros, Diego Cocca dijo que la lesión de Zaldivar y la expulsión de Edyairth Ortega condicionó el resultado para su equipo.

“Tomo lo positivo que fue al principio que Reanto Volvió marcó el gol y el equipo parecía que se iba a animar pero nos costó muchísimo el orden defensivo y lamentablemente con la expulsión de Ortega no lo pudimos pelear porque terminamos con un hombre menos casi todo el segundo tiempo y la diferencia solo ha sido de un gol”.

Aunque falta se le realicen los estudios correspondientes la lesión de Edgar Zaldivar en la rodilla derecha podría ser sería, reconoce el propio timonel.

“En principio lo de “Gary” que todavía no se sabe bien lo que es, intuimos que puede ser algo en la rodilla, algo importante, esperemos que sea lo menos grave posible y no se puede saber hasta que le hagan estudios pero realmente fue doloroso para todos verlo como estaba y también creo que afecto al animo de todo el equipo”.

Por si la derrota fuera poca cosa, varios jugadores del Atlas sufrieron un robo en sus habitaciones en el hotel donde se encontraban hospedados en León, Guanajuato, previo a su encuentro ante los”Panzas Verdes”.

Mientras el equipo realizaba un ligero entrenamiento por la mañana, los ladrones ingresaron a los cuartos para llevarse dinero en efectivo y diversas pertenencias de los jugadores. El monto de lo robado no ha sido cuantificado. (Por Manuel Trujillo Soriano).