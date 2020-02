La mamá de Giovana ‘N’, presunta feminicida de Fátima, informó que no ha podido ver a su hija detenida y acusó una serie de irregularidades en el caso.

De acuerdo con la señora Marcelina, una vez que su Giovana “N” fue vinculada a proceso por secuestro agravado y feminicidio, no había podido tener acceso a la carpeta de investigación y en el penal femenil de Santa Martha Acatitla la mantienen incomunicada.

Por su parte, Angélica Urbina, quien renunció a la defensa particular de Giovana dijo que sólo apoyará a la señora Marcelina en el proceso de la custodia de sus tres nietos.