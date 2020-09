Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya tiene listo el borrador mediante el cual solicitará que se lleve a cabo una consulta popular para juzgar a sus antecesores en el cargo.

“Yo tengo ya preparado un escrito, bueno, el borrador de un escrito que hoy voy a revisar para solicitar la consulta, tengo esa facultad que me da la ley, y mañana tomo la decisión de hacerlo si los ciudadanos no alcanzar a reunir las cifras. Entonces va a haber solicitud de consulta, porque si ellos no alcanzan a tener las cifras, yo presentaría mañana el escrito correspondiente”.

Explicó que la información con la que cuenta, es que apenas se han juntado 800 mil firmas ciudadanas, es decir, menos de la mitad de las que se requieren para hacer la solicitud ante el INE. Y es que el 15 de septiembre es la fecha límite para hacer la petición. (Por Arturo García Caudillo)