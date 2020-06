Con súplicas, el propietario de un restaurant de avenida Vallarta evitó que en la manifestación del sábado uno de los inconformes le pintarrajeara su fachada y le quebrara los cristales, así lo narra una empleada del lugar.

“El muchachito venía ya para grafitear, pero estaba el hermano del dueño y ya le dijo -¡No me amueles, porque así nos está cargando la tristeza con esta pandemia- y ya el muchachito se regresó -¿Ya venía para pintar?- Para rayar los vidrios, o rayar o quebrarlos”.

Otros comerciantes, sin embargo, no corrieron con la misma suerte: la propietaria de una tienda de ropa apenas hace unos días había gastado 10 mil pesos en pintar y reparar su fachada y con la manifestación del sábado todo se vino abajo.

En tanto, el dueño de un negocio de hamburguesas tendrá que volver a repintar, pues no quedó limpio un sólo espacio de su negocios; calcula que gastará entre tres mil y cinco mil pesos. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)