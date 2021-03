De manera espontanea comerciantes del centro de la ciudad se manifiestan sobre la calle Pedro Loza inconformes también por la faltra de agua.

-“Estamos sufriendo aparte de que ya todo Alcalde ya cerraron todas las tuberías no hay nada de agua sacábamos de ahí para echar al baño y ahora ya no tenemos nada de agua” -“Con todos los utencilios, con toda la verdura, con todo lo que se utiliza para la elaboración, necesitamos lavar, necesitamos desinfectarlo y no se puede”.

Los comerciantes, armados con cubetas vacias y cartulinas, se dirigen ya a Palacio de Gobierno.