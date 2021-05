Manifestantes que tomaron un pozo del SIAPA ubicado en la Colonia Tabachines increparon al director de este organismo, Carlos Enrique Torres Lugo, por la falta de líquido pues aseguran no se está cumpliendo lo que habían prometido sobre el programa de tandeos y que a las casas cercanas a los pozos los tienen sin agua.

Además le solicitaron que la reunión para tratar esta problemática sea en la zona afectada y no en las oficinas del organismo.

“¿Pero por qué en el SIAPA si el problema es aquí? -No solamente es Tabachines, tenemos más colonias. -Nosotros hablamos por Tabachines. -Claro. -Y las colonias…. -Va a ir un representante de usted. -Aquí tenemos los pozos, ¿qué vamos a hacer allá?”.

El acuerdo final fue que se realizá la reunión en las oficina de la avenida González Gallo.

Con todo y la promeza de este encuentro, los manifestantes aseguraron que no liberarán el pozo y no permitirán que las pipas del programa de distribución de agua gratuita abastezca que tiene el SIAPA abastezcan hasta que no se les garantice que tendrán líquido conforme marca el programa de tandeos. (Por Aníbal Vivar Galván)