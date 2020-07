La única aspirante en el concurso por un espacio en el Consejo de la Judicatura, qué pasó el examen teórico desde el primer momento, pero no obtuvo el cargo de consejera ciudadana, Imelda Hernández Muñoz, mantendrá la lucha jurídica contra el proceso que hicieron en el Congreso local.

Sin dar muchos detalles al respecto, dijo que presentó un amparo contra el proceso aunque los diputados no tienen conocimiento de un recurso legal en ese sentido.

“Que sea la justicia federal la que revise el actuar irregular del Congreso del Estado y esto creo no es un secreto es algo que se realizó al ojo público”.

Por el proceso de selección de consejeros de la Judicatura tres aspirantes presentaron amparos, sin embargo, ninguno fue admitido.

Hernández Muñoz promovió otro por la reforma al Poder Judicial. (Por Mireya Blanco)