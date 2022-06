La postergación de la entrada en vigor de las multas se mantendrá por tiempo indefinido, en tanto el sistema de citas para el programa de Verificación Responsable no esté al 100 por ciento, insiste el secretario de Medio Ambiente en Jalisco, Sergio Graff.

“Hasta que no tengamos listo el sistema, hasta que tengamos ya la certeza que cualquier persona que quiera realizar su verificación vehicular, están suspendidas las multas, o sea, todavía no tenemos una fecha exacta, pero estamos trabajando para la mejora del sistema”.

Pese a la insistencia, no hubo respuesta de si la aplicación de multas se daría antes de que termine el año.

Lo que sí hizo, es un llamado a la población a que al margen de las infracciones, afine y verifique su vehículo. (Por Gricelda Torres Zambrano)