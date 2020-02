Hoy el Mercado del Mar de Zapopan tuvo su primer lleno al iniciar la Cuaresma.

Para los consumidores que a estas horas del día ya saborean un rico filete de pescado o un coctel de camarón, los precios se mantuvieron.

“¿Cómo lo ve usted?/…Pues igual, creo que están que están más o menos igual/…¿No bajaron, no subieron?/…No, no bajaron y no subieron, están bien/…¿Qué es lo que esta comprando usted?/…Estoy comprando filete de robalo y medallones de atún/…¿Como ve eh los precios ahorita aquí?/…Pues bien, bien accesibles, días pasados estuvieron pues este más caros que hoy en la Cuaresma/…¿A poco?/…Si, digo ellos estuvieron viniendo y ellos fueron los que se dieron cuenta, por eso ya no habíamos venido, pero venimos a ver ya ya vimos que estaban, que bajaron un poco”.

Sin embargo comerciantes del Mercado del Mar de Zapopan esperan sus mejores ventas a partir del próximo viernes. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)