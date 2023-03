El incendio que desde ayer por la tarde inició en una chatarrera de la avenida 18 de Marzo, en la colonia La Nogaler,a no se ha liquidado.

Bomberos de Guadalajara y del Estado trabajan de manera intensa para contener el avance de las llamas que se propagaron en dos montañas de desechos.

Durante la madrugada y usando maquinaria pesada, los bomberos estuvieron removiendo materiales para restarle combustible al fuego.

Lo explica el comandante Rogelio Hernández de Bomberos de Guadalajara.

“Haciendo la contención, así mismo la separación de material, para evitar la propagación al material que no está prendido. Estamos trabajando en coordinación con la Unidad Estatal de Protección Civil, nosotros tenemos dos motobombas, seis pipas, aquí laborando”.

No se reportan heridos, pero los materiales quemados generaron una densa columna de humo. Se espera que hoy el fuego pueda ser sofocado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)