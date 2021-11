El cantante Manuel Turizo visitó Guadalajara para promocionar el tema “Te olvido”, el primer sencillo de su próximo material discográfico. El colombiano mencionó que continuará haciendo algunas colaboraciones, y ya está en pláticas con Christian Nodal.

“No le he mostrado la canción todavía, la verdad quiero sentarme con él y pues mostrársela así de frente… Tener la oportunidad de sentarme en el estudio y mostrársela, como que no… No mandarla así como que ‘oye escucha’, mira, sinceramente no se la enviado pero ya la tengo. Es una canción con un poquito de sonidos, pues lógicamente, la invitación que quiero hacer es un poquito también con influencias de los sonidos de ustedes, de las raíces de la música de ustedes, entonces… Bueno, esperemos a ver si se da”.

Manuel Turizo espera que el 2022 sea un año especial para su música, con el lanzamiento de su disco “2020” y una gira que lo lleve a las principales ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. (Por Katia Plascencia Muciño)