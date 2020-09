Ante la medida adoptada por el SAT que está pidiendo el pago retroactivo de derechos a maquiladoras para renovar su autorización, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Aduanas del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Index, Iván Aceves, explicó que con esta medida no sólo no se consideró al sector, sino tampoco las afectaciones a la inversión extranjera.

“Porque ni siquiera fue una regla, no fue socializada con el sector previamente. Sabemos perfectamente que esto inhibe la inversión extranjera, no se puede mandar ese tipo de señales a los inversionistas de que las reglas no son claras y que hay una incertidumbre por el lado legal, nos da mucha pena decirlo, se hizo muy a la carrera, no se tomó en cuenta a los sectores como antes se hacía”.

Por ello, a través del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, el sector maquilador presentará un punto de acuerdo para pedir al SAT reconsiderar la medida y abstenerse de realizar estos cobros. (Por Arturo García Caudillo)