Durante la glosa del Tercer Informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Transporte, Diego Monraz, señaló que no se puede corregir que las alcancías de las unidades de transporte público devuelvan los 50 centavos y que a nivel mundial, los sistemas de recaudo del transporte tampoco dan cambio, lo que justificaría que aquí ocurra.

Monraz insistió que el problema del sistema es heredado de la pasada administración y que lo único que les queda en sus atribuciones es la gente use tarjeta de prepago o que la tarifa deje de ser fraccionada.

“Ya más de 35 por ciento de los usuarios del transporte público que son alrededor de 800 mil viajes al día utilizan el pago electrónico”.

Monraz señaló que el excedente va a manos de los transportistas.

Estimaciones de la Federación de Estudiantes Universitarios cuantificaban más de 600 millones de pesos de cambios no devueltos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)