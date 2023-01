Familiares y amigos de Viviana y Daniela Márquez, Irma Paola Vargas y José Melesio Gutiérrez, se manifiestan en la glorieta de los Niños Héroes para exigir la localización de los cuatro jóvenes, desaparecidos el pasado 25 de diciembre en los límites de Jalisco y Zacatecas cuando retornaban de un viaje de Jerez.

Acusan que, aunque del gobierno de Jalisco si ha dado apoyo, de parte del gobierno de Zacatecas sólo reciben largas y no se está investigando la situación a profundidad.

“La gente tiene miedo a hablar. Nosotros hacemos un llamado y se lo hacemos a todas las comunidades, que si quieren y pueden hagan una llamada que sea anónima. No nos den nombres, no nos den nada, nomas con que nos den la información”.

El contingente marchará por avenida Chapultepec y después Hidalgo hasta llegar a Palacio de Gobierno y solicitar que el gobierno de Jalisco presione a Zacatecas para acelerar las pesquisas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)