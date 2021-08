Luego de que en algunos lugares y artistas pidan que el público asistente a sus conciertos estén vacunados en contra del Covid-19, la cantante María José aseguró que ella no es autoridad para obligar a la gente a inocularse, sin embargo sí está a favor de una reglamentación.

“Yo definitivamente soy pro-vacuna, yo no soy ninguna institución de gobierno para obligar a la gente a hacer algo, yo solo pido que, si hay gente que no quiera vacunarse o no esté vacunado, que tenga extra precaución, a mí, en lo personal, me fascinaría que se hicieran reglas importantes en el país, pero pues yo que puedo decirle a un país que apenas lleva el 20 por ciento de vacunación”.

María José se presentará el próximo sábado 28 de agosto en el palenque de Tepatitlán, ante un aforo de mil 600 personas. (Por Katia Plascencia Muciño)