La Tapatía Mariana Arceo logró hoy un momento histórico en su gran carrera deportiva al ganar la medalla de bronce en la Final de la segunda fecha de la Copa Mundial de pentatlón, en Turquía, luego de alcanzar un puntaje de 1,380. El primer sitio fue para Ieva Serapinaite, de Lituania, y la plata para la alemana Rebecca Langrehr.

“Esta es la medalla que más trabajo me ha dado conseguir en toda mi carrera deportiva. Llevo infinidad de Copas del Mundo, en donde no pasaba a la final o a la semifinal, donde ha sido un camino muy difícil, que mi equipo no me dejará mentir, pero hoy se logró esta medalla histórica en mi carrera. Está pesada, está linda y es la más especial para mí”, dijo Arceo.

El siguiente reto para la pentatleta de nuestro estado, será competir en la siguiente etapa de Copa del Mundo en Budapest, Hungría, del 25 al 30 de abril. (Por Martín Navarro Vásquez)