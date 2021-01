Tras militar desde los 18 años en el PRI, esta tarde la diputada Mariana Fernández anunció a través de su cuenta de twitter, su renuncia a este partido político para emprender un nuevo proyecto.

“Hoy debo tomar una decisión importante, me voy del PRI. Me voy y lo hago con muchísimo agradecimiento, convencida de que esta institución fue mi casa y me dio mucho. Le debo mi formación, mi madurez y mi compromiso. No me iré por la puerta de atrás, por eso lo hago hablando de frente, sin traiciones ni rencor. Lo digo claro, quiero mucho al PRI, pero ahora voy a buscar nuevos horizontes y comenzar nuevos proyectos”.

Mariana Fernández señaló que siempre apoyó las decisiones colectivas, pero alzando la voz en contra de aquellas que vulneran la calidad de vida de las personas y pretenden imponer desde la hegemonía, una visión de estado equivocada o poco transparente. (Por Gricelda Torres Zambrano)