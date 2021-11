La ex clavadista olímpica, Marijose Alcalá se convirtió hoy en la nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano, tras superar en las votaciones de la Asamblea a Norma Olivia González y de esta manera será la primera mujer en llegar a la presidencia del COM en 98 años de historia, lo cual dijo la tiene muy contenta.

“Día de fiesta porque hemos construido este triunfo, este cambio que va a ser un cambio innovador donde el Comité Olímpico Mexicano saldrá muy fortalecido para el bien del deporte olímpico, porque soy una mujer que escucha, una mujer que atiende, también entiendo la problemática real que tienen los atletas, los entrenadores camino de la mano con las Federaciones deportivas en sus problemas y el Comité Olímpico Mexicano fue mi casa desde los 8 años de edad”.

Alcalá participó en 4 juegos Olímpicos, actualmente es diputada federal y deberá pedir permiso al cargo para entrar en funciones en la dirigencia del COM en lugar de Carlos Padilla. (Por Manuel Trujillo Soriano / Foto: Cuartoscuro)