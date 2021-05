Anuncia el secretario de Marina, Rafael Ojeda, que en busca de frenar el tráfico de precursores químicos necesarios para la fabricación de metanfetaminas y fentanilo, el Gobierno Federal presentará una iniciativa de reforma de ley en la materia.

“Yo creo que un par de meses ya tenemos mayor información, que alguna se les podría comunicar, alguna otra no, por cuestiones de seguimiento de casos que hay ahí en puerta. Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada, porque si no, las ayudas que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera. Parece ser que el enemigo lo tenemos en el poder judicial”.

Y es que, explica, los narcotraficantes se están diversificando, son cada vez más creativos y ya no sólo intentan colar los precursores químicos por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, sino que ahora están tratando también por Ensenada y Guaymas. (Por Arturo García Caudillo)