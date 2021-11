Confirma el Gobierno de Jalisco que la Secretaría de Marina y el Ejército reforzaron la seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara con 400 elementos más.

El mandatario, Enrique Alfaro, indica que están atentos a los operativos que realizan fuerzas federales en la Zona Metropolitana contra la delincuencia organizada y reconoce que no le avisaron.

“Estamos en comunicación permanente, pero esos son operativos que organiza el Ejército sin avisar, de manera independiente por razones que todos entendemos. La Marina reforzó, yo estuve con el Secretario de la Marina en Yucatán, ahora en el Tianguis Turístico, platicamos con él y hubo un refuerzo, según me explicaba de 400 elementos solo de la Marina. Entonces hay un trabajo que están haciendo el Ejército y la Marina en Jalisco, hay que estar atentos y también tranquilos porque no podemos caer en psicosis a través de las redes sociales”.

Agrega que están atentos a cualquier reacción de la delincuencia. (Por Claudia Manuela Pérez)