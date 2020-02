Un magistrado del Estado de México determinó que el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, no será trasladado al penal de Morelos.

Por lo anterior, el ex mandatario seguirá purgando su condena en un hospital de Chetumal, ya que le fue negada la solicitud de prisión domiciliaria.

En varias ocasiones, el Gobierno Federal ha manifestado que Villanueva Madrid reúne las condiciones para ser beneficiado con la medida.

El ex gobernador lleva 17 años en prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa.