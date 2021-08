Con los regresos de Raúl Jiménez y Andrés Guardado y la inclusión de 12 jugadores que ganaron bronce en Tokio 2020, se dio a conocer la lista de convocados de la Selección Mexicana para afrontar el arranque de las eliminatorias mundialistas a Qatar 2022.

Así, el técnico Gerardo Martino planea no tener mayores problemas para ganar los tres primeros juegos. Inician en el Estadio Azteca el 2 de septiembre, cuando reciba a Jamaica, a puerta cerrada por el castigo del grito homofóbico al portero rival.

Luego visita a Costa Rica el viernes 5 de septiembre y recibe en el Azteca a Panamá, el día 8 de septiembre, dentro del Octagonal.

Sin embargo, Raúl Jiménez podría no venir debido a que la Liga Premier no le permitiría salir de Inglaterra por las restricciones ante la pandemia del Covid19.

Lista de convocados de la selección mexicana:

-Porteros: Rodolfo Cota, Guillermo Ochoa, Jonathan Orozco y Alfredo Talavera.

-Defensas: Néstor Araujo, Jesús Gallardo, César Montes, José Ramírez, Luis Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Jorge Sánchez, Gilberto Sepúlveda, Johan Vásquez.

-Mediocampistas: Edson Álvarez, Sebastián Córdova, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez y Luis Romo.

-Delanteros: Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Jesús Corona, Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Henry Martín, Rodolfo Pizarro y Alexis Vega. (Por Martín Navarro Vásquez)