El presidente de la Federación Mexicana de Futbol Yon de Luisa, señaló que no le desagrada la idea de que el argentino Rogelio Funes Mori, pueda ser llamado a la Selección Nacional, pero destacó que al momento la Femexuft no tiene los documentos que acrediten al delantero del Monterey como ciudadano mexicano.

Por su parte el técnico del tricolor Gerardo Martino, no ocultó que le gusta mucho la forma de jugar de Funes Mori.

“Un futbolista que a mi me gusta, sí, que lleva mucho tiempo en México, un dato no menor, habida cuenta del tiempo que necesita un jugador de nacionalizarse en México, lleva buenas temporadas en Monterrey, y a tenido participación destacada”, dijo el argentino en rueda de prensa.

Este sábado la Selección de México juega un amistoso ante Honduras, en Estados Unidos.

Además en Marbella, España, la Selección Olímpica que comanda Jaime Lozano, se medirá a Australia. (Por Martín Navarro Vásquez)