El Comité Olímpico Italiano decidió suspender todos los eventos deportivos en Italia hasta el 3 de abril, y pidió al Gobierno que adopte esta decisión por decreto, como medida de precaución ante la expansión del coronavirus.

El CONI recuerda que las competencias internacionales, tanto para clubes como equipos nacionales, no entran dentro de su jurisdicción por lo que no pueden ser reguladas por esta decisión.

Por su parte, la FIFA anunció hoy que acordó con la Confederación Asiática posponer los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022 programados del 23 al 31 de este mes marzo y del 1 al 9 de junio próximo.

En otro órden de ideas, el comité organizador de los juegos de Tokio informó hoy que reducirá considerablemente el tamaño de su delegación que acudirá al encendido de la llama olímpica en Grecia, la cual finalmente se realizará con 100 invitados especiales y sin espectadores debido al coronavirus.

Al menos 140 niños iban a despedir la antorcha desde Grecia, pero las autoridades japonesas no permitieron el viaje.